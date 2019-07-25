Domuz bağıyla bağlanıp öldürülen anne kızın faillerinden son dakika haberi geldi! Aynı evde ölü bulundular...

DİĞER SANIĞIN İFADESİ... Diğer sanık Khaled J. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben sabah işe giderken Ali'yi gördüm. Başım ağrıdığından bana hap verdi. Onunla beraber çay içtikten sonra evine çocuğunu almaya gittik. Onu uzun süre bekledim. Ardından oğluyla geldi. Oğlunu akrabasına bırakacağını söyledi. Oğlunu bıraktıktan sonra ayrıldık. Akşam saatlerinde tekrar arayarak, bira ve sigara istedi. Onları götürdükten sonra polisler geldi. Ali kapıyı açmak istemedi. Evde haplar olduğunu ve kaçmamız gerektiğini söyledi. Pencereden atladım ve 2 kişi beni yakaladı. Olayla benim alakam yoktur" diye konuştu. Mahkeme heyeti, şahitlerin dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.