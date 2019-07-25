Domuz bağıyla bağlanıp öldürülen anne kızın faillerinden son dakika haberi geldi! Aynı evde ölü bulundular...
Bursa'da 30 yaşındaki Suriye vatandaşı Hayat H., kendi evinde elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış vaziyette bulundu, Hayat'ın ağzı ve burnu da koli bandıyla bantlanmıştı. Suriyeli Hayat H.'nin annesi Sabah M.'nin cesedi de aynı evde bulundu. Cinayetin failleri Khaled J. ve koca Ali H. Adana'da yakalandı.
Koca Ali H. ile Khaled J. için Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 kişiyi öldürmek suçundan iki kez müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Hayat H.'nin eşi Ali'nin ifadeleri ise çelişkilerle dolu. Karısını öldürmediğini ifade eden Ali, eşinin annesinde kalacağını öğrendikten sonra arkadaşı Khaled'i arayıp bira ve sigara almasını söylediğini anlattı. Aynı ikili Suriye'ye kaçmak isterken gözaltına alınmışlardı.
"BEN KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM" Ali H. ile Khaled J. hakkında Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 kişiyi öldürmek suçundan iki kez müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile sanık avukatlarının katıldığı davada Ali H., "Ben kimseyi öldürmedim. Karakolda beni darp ettiler. O yüzden öyle ifade verdim.
Hayat benim eşim, Sabah annesidir. Olay günü eşim, annesiyle beraber olduğunu ve gelmeyeceğini bana mesaj attı. Ben de arkadaşım Khaled'i arayarak, bira ve sigara almasını söyledim. O sırada kapıyı açıp diğer odaya girdiğimde cesetleri gördüm. O an telaşlandım ve polisleri arayamadım. Korktuğum için kaçtım. Eşim ve kayınvalidemi akrabaları öldürmüş olabilir. Onlardan şüpheleniyorum" dedi.
DİĞER SANIĞIN İFADESİ... Diğer sanık Khaled J. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben sabah işe giderken Ali'yi gördüm. Başım ağrıdığından bana hap verdi. Onunla beraber çay içtikten sonra evine çocuğunu almaya gittik. Onu uzun süre bekledim. Ardından oğluyla geldi. Oğlunu akrabasına bırakacağını söyledi. Oğlunu bıraktıktan sonra ayrıldık. Akşam saatlerinde tekrar arayarak, bira ve sigara istedi. Onları götürdükten sonra polisler geldi. Ali kapıyı açmak istemedi. Evde haplar olduğunu ve kaçmamız gerektiğini söyledi. Pencereden atladım ve 2 kişi beni yakaladı. Olayla benim alakam yoktur" diye konuştu. Mahkeme heyeti, şahitlerin dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.