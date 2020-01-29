Ölümcül virüs bulaştı! "Yazık değil mi bana?"

"YAZIK DEĞİL Mİ BANA?" Yıllar önce abisini kaybettiği için yıkılan Ali Vefa, bu sefer de Ferman'ın ölüm korkusuyla büyük üzüntüye kapılıyor. Virüsün kendisine bulaştığını anlayan Ferman, başkalarına geçmesini engellemek için kendini negatif basınç odasına kapatıyor. Kaptığı virüsten dolayı aniden rahatsızlanan Ferman, tedavisi olmayan hastalık nedeniyle ölüme yaklaşıyor. Ali Vefa ise Ferman'a "Niye dikkat etmedin kendine. Bir kere kaybettim abimi bir daha mı kaybedeceğim. Yazık değil mi bana?" diyerek sitem ediyor.