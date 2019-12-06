Doğum yapana 7470 TL! Doğum izni, ilk çocuk parası, emzirme ücreti ne kadar olacak?

Asgari ücrete gelecek zam doğum yapacak olan anneleri de ilgilendiriyor. Türkiye'de sosyal devlet anlayışı gereği doğum yapan annelere bazı ödemeler yapılıyor. Bu ödemeler, doğum süresince kullanılan 112 günlük rapor parası, ilk çocuk için devlet tarafından sağlanan 300 TL'lik destek ve emzirme ücreti olan 180 TL olarak sıralanıyor. Asgari ücrete gelecek zamla birlikte emzirme ücreti ve doğum izni ücreti de artacak. Ödemeler 7 bin 470 TL'den, 10 bin 457 TL'ye kadar ulaşacak. Maaşı daha yüksek olan kadınlar için rakam daha da yükselecek. Peki, doğum izni, ilk çocuk parası, emzirme ücreti ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...