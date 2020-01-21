Doğru zamanda doğru hamle: Türkiye'nin otomobili

Dijital dönüşüm uygulamalarının yakın gelecekte hayatımızda büyük bir değişim doğuracağı, pek çok makineyi yapay zekâ ile donatıp akıllı hale getireceği pek çoğumuzun malumu. Esasen bu değişimin ne kadar kısa sürede gerçekleşeceği konusunda bir belirsizlik yok, pek çok ülke gizli veya açıktan bu dönüşüm için yatırım yapıyor. Geleceğin akıllı ev/iş aletleri ve telefon ile entegre sistemlerine otomobillerin de eklenmesi kaçınılmaz idi. Ancak bu değişime Türkiye’nin bu kadar erken entegre olmasını pek çok kişi hiç beklemiyordu. 27 Aralık günü yapılan tanıtımın ardından ünlü otomobil "YouTuber’ları" da dahil, katılımcıların genel olarak söylediği, “Bu kadarını beklemiyorduk” oldu.