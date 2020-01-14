Doğalgaz faturaları 750 TL’yi gördü! Uzmanlardan uyarı geldi! Mutlaka yapın

Doğalgaza son bir yılda gelen zamlar, kışın en sert geçtiği aylardan olan ocakta faturalara da yansıdı. Marmara bölgesinde 500 TL'yi geçen faturalar doğu illerinde 750 TL'yi buldu. Faturaların yüksek geldiği bu dönemde vatandaşlar doğalgazdan tasarruf yöntemlerini araştırıyorlar... İşte doğalgazda tasarrufun püf noktaları.