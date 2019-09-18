"Çocuklarımı köydeki bebekler gibi büyütmeye çalışıyorum"

İkizler çok farklı, bir bedende iki ayrı kafanız varmış gibi yaşıyorsunuz. Benim hayatım son 10 aydır böyle geçiyor. Bazen bazı şeyleri defalarca kez düşünmek zorunda kalıyorum. Ama yaptığım en belirgin şey ikisinin farklı kişi olduğunu asla unutmuyorum.