Ünlü şarkıcının cansız bedenini mezardan çıkardılar! Fotoğraf çektirip soydular polisle çatışmaya girdiler
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Geçtiğimiz hafta trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Güney Afrikalı DJ Arafat'ın hayranları tarafından yapılan 'yok artık' dedirtti.
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Fildişi Sahilleri'nin Ivorian şehrinde geçtiğimiz hafta geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden DJ Arafat lakaplı Ange Didier Houon'un hayranları tarafından yapılan herkesi şoke etti.
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Ailesinin düzenlediği cenaze töreni ile defnedilen 33 yaşındaki ünlü DJ'in mezarı hayranları tarafından kısa sürede açıldı.
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Cenaze töreni sonrası toprağa gömülen Dj Arafat'ın ölümü herkesi şoke etmişken bir de hayranlarının yaptıkları ağızları açık bıraktı. DJ Arafat'ın mezarını açan hayranları, ünlü DJ'in cansız bedeni ile fotoğraf çektirdi.
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Dj Arafat'ın cansız bedeni ile fotoğraf çektiren hayranları bir de bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayınladı. Ayrıca DJ'in hayranları cansız bedenin elbiselerini çıkardı.
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DJ Arafat'ın hayranları kendilerine müdahale etmek isteyen polisle de çatışmaya girdi.
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Çatışma sonrası 12 kişi tutuklandı. Polis ünlü DJ'in mezarının başında güvenlik önlemi aldı.
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DJ Arafat ya da Arafat Muana lakaplı Ange Didier Houon, Fildişi Sahili vatandaşı, DJ, şarkıcı ve müzisyendir.