Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Cuma namazını kıldırmıştı: İşte o mescidin bilinmeyen özelliği

"Buradaki uygulama bence çok derinlemesine ele alınmalıdır. Çünkü bu Müslümanlar arasındaki ayrılıkları zenginlik olarak gören bir anlayışın ürünüdür. Bildiğim kadarıyla da dünyada Azerbaycan dışında bir uygulaması yok. Onun için desteklenmesi gerektiği görüşündeyim. Hem Sünniler hem de Şiiler birlikte namaz kıldıklarında birlik ve beraberlik mesajı vermiş oluyor. Ayrıca Azerbaycan’da farklı inançtaki insanlar arasında hiç üzücü hadiseler yaşanmadı."