Diva'nın mor elleri korkuttu!

Türk Sanat Müzik'in önemli sesi Bülent Ersoy önceki Şişli'de sahne aldı. Ellerinde morluk olduğu görülen Diva, herkesi korkuttu.
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Geçtiğimiz hafta ağır bir hastalık geçirdiğini söyleyen Ersoy'un elindeki morlukların sebebi henüz bilinmiyor. Türk müziğinin usta isimlerinden Diva lakaplı Bülent Ersoy, önceki akşam Şişli'deki bir mekanda sahneye çıktı.
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Kendisini dinlemeye gelenlerle şarkı aralarında sohbet eden Diva, geçtiğimiz hafta çok hastalandığını anlattı. Ersoy'un elindeki morluklar ise herkesi korkuttu.
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'NAZAR DEĞDİRDİLER'
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Bir mekanda sahne alan Bülent Ersoy, beyaz kabarık kıyafeti ve saç aksesuarı ile konser verdi. Geçtiğimiz hafta çok hastalandığını söyleyen Ersoy, dudağında uçuk çıktığını ve şiştiğini söyledi.
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Kıyafeti hakkında konuşan Diva "Beğendiniz mi kıyafetimi, olmuş muyum? Nazar değdirdiler bana. Kıyafetime, makyajıma, takılarıma... Geçtiğimiz hafta hastalandım, dudağım patladı.
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Uçuk çıktı. Dudaklarım sanki az küçüktü, şimdi iyice büyüdü" diyerek espirili şekilde dert yandı.