Diskalifiye edilen Ukrayna güzellik kraliçesinin son hamlesi ortalığı karıştırdı
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Ukraynalı güzellik kraliçesi Veronika Didusenko, boşandığı ve 5 yaşında bir oğlu olduğunun ortaya çıkması üzerine Miss World organizatörleri tarafından diskalifiye edilmişti. Didusenko, son adımı ile tacını vermemekte kararlı olduğunu kanıtladı.
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2018 Ukrayna güzellik kraliçesi Veronika Didusenko'nun boşandığı ve 5 yaşında bir oğlu olduğunun ortaya çıkması üzerine tacı elinden alınmıştı.
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Miss World organizatörleri 24 yaşındaki modelin 'güzellik yarışmasının kurallarını bilerek ihlal ettiğini' belirterek diskalifiye etmişti.
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24 yaşındaki model, diskalifiye olmayı 'ayrımcılık' olarak gördüğünü açıklayıp tacını vermeyi reddedince de ortalık kızışmıştı.
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Bu gelişmelerin ardından Didusenko'dan yeni bir adım daha geldi.
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Didusenko yarışma kurallarının 2010 tarihli Eşitlik Yasası’na aykırı olduğunu savunarak organizatörlerin hakkını ihlal ettiğini öne sürdü.
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Ukrayna güzeli seçildiği için bu yıl İngiltere’de düzenlenecek Miss World etkinliğine katılma hakkı kazanan Didusenko, diskalifiye olması nedeniyle gönderilmedi.
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Didusenko organizatörlere tepki göstererek "Böyle bir çağda bu tür bir karar aldıklarına inanamadım. Annelik taç takmaya engel değil" dedi.
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İngiliz basınına konuşan Didusenko, Miss World organiatörlerine dava açacağını da sözlerine ekledi.