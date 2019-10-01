Diktatörün koleksiyonuna 27 milyon dolar!

Teodoro Obiang, Ekvator Ginesi’ni 40 yıl boyunca yöneten ve birçok kurum ve örgüt tarafından dünyanın en fazla yolsuzluğunun yaşandığı yönetimlerden birinin lideri olarak görülen Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo’nun oğlu.