Meteoroloji’den son dakika yağmur ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 16 Ekim hava durumu raporuna göre, bugün yurdun birçok bölgesi için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bununla birlikte Marmara Bölgesi’nde yoğun sis ve pusun etkili olması beklenirken yağış uyarısı yapılan 7 ilde sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İstanbul’a yağmur yağacak mı? İşte, 16 Ekim hava durumu raporu…
Hava durumu 16 Ekim raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun bazı bölgeleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılırken Marmara Bölgesi için sis ve pus uyarısı yapıldı. Öte yandan sıcaklıkların ise yağmur beklenen illerde 2 ila 4 derece arasında düşmesi bekleniyor. Tüm bu tahmin ve uyarılarla birlikte özellikle İstanbullular, “Bugün yağmur yağacak mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki bugün İstanbul için yağmur beklenmiyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, 16 Ekim hava durumu raporu…
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yurdun birçok kesiminde sapmak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor . Yağışların daha çok Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerimizde etkili olması beklenirken, vatandaşların sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor. Vatandaşlar evden çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyorlar.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Sıcaklıkların ise yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. EDİRNE °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli KIRKLARELİ °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE Parçalı, güney ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege ile Muğla çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. DENİZLİ °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 26°C Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu MANİSA °C, 28°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 35°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 34°C Parçalı bulutlu MERSİN °C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU Parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 27°C Parçalı bulutlu ÇANKIRI °C, 29°C Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 25°C Parçalı bulutlu KONYA °C, 25°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. BOLU °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli DÜZCE °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli KASTAMONU °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli ZONGULDAK °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 32°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 30°C Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİİRT °C, 31°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu