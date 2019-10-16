Meteoroloji’den son dakika yağmur ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

EGE Parçalı, güney ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege ile Muğla çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. DENİZLİ °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 26°C Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu MANİSA °C, 28°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı