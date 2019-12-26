Didem Soydan: Anasına sövmüşüm gibi bozuldu
Önceki gün yılbaşı alışverişinde görüntülenen Didem Soydan muhabirlerin özel hayatı ile ilgili sorusuna ilginç bir yanıt verdi.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve paylaşımlarıyla dikkat çeken manken Didem Soydan önceki gün yılbaşı alışverişinde 2.Sayfa muhabirleriyle karşılaştı.
Gazetecilerin kendisine, sevgilisi Lider Şahin'in sorulması üzerinde Soydan, "Sizi tanımıyorum, tanımadığım kişilerle özel hayatımla ilgili konuşmuyorum." yanıtını verdi.
Programda sunucuların tepkileriyle karşılaşan Didem Soydan konuğuyla ilgili Twitter'den kendisini böyle savundu: