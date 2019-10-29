Devletin zirvesi Anıtkabir'de

"Aziz Atatürk, Bugün millet olarak büyük bir heyecanla Cumhuriyetimizin 96'ncı yıldönümünü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde zatı alinizi ve can veren şehitlerimizi yad ediyor ve gazilerimizi anıyoruz. Türkiye'ye yönelik başlayan terör saldırılarına karşı direniş ruhuyla yurtiçinde ve yurtdışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 9 Ekim'de başlattığımız Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye sınırı boyunca kurulmak istenen terör koridoruna karşı kararlılığımızı gösterdik."