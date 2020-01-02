Kurduğu kütüphaneyi 'çocuklar üşümesin' diye her gün ısıtıyor

Amacı insanlığa faydalı olmak Akay, çocukları ve gençleri çok sevdiğini belirterek, "İşte geldik, gidiyoruz. Bu dünya yalancı dünya, insanlara ne kadar faydalı olursak onu götüreceğiz. Köylüden destek veren de oldu, karşı çıkan da oldu. Kimseden bir kuruş yardım beklemiyorum ancak kitap hariç. Kitap yardımı kabul ediyoruz." dedi.