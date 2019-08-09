Denizli geceyi böyle geçirdi!

"TEK YAPACAĞIMIZ YERLEŞMEK" Depremi "Korkunç" olarak nitelendiren depremzede Behiye Özdemir, "Çok şükür daha fazlası ve fena bir durum olmadı. Bayram böyle oldu. İnşallah, hiç bir şey olmadan ötesini getireceğiz. AFAD çalışmalara yeni başladı. Biz, burada 5 aileyiz. Apartman riski olduğu için buradayız, fazla bir şey yok. Çalışmalardan memnunuz, bugün yapacak bir şey yok, tek yapacağımız şey yerleşmek. Yarına Allah Kerim" dedi.