Denizli’deki depremin ardından ilk görüntüler geldi

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik depremle ilgili şunları söyledi: “Deprem, 15-20 saniyenin üzerinde sürdü. Pek çok evde hasar var çatılar çöktü derin çatlaklar oluştu o nedenle anonslar yapıyoruz vatandaşlarımızın evlere girmemesi için. Çok şükür bir iki ev yıkılmasına rağmen içinde herhangi bir ölümlü ağır yaralanmalı bir durum söz konusu değil.Toplantı halindeydik. Birden çok hızlı bir şekilde yan apartmanın duvarı üzerimize çöktü. Makam odamın duvarı yıkıldı. İlçe emniyetimizin giriş katına indi bütün duvar.”