Denizde büyük tehlike! Marmara ve Karadeniz'de görülmeye başlandı

“Hızlı adaptasyonları, üreme kapasitelerinin ve genetik çeşitliliğin yüksek olması, av baskısına rağmen bu türlerin popülasyonlarını etkilemedi. Bu olağan dışı bir durum değil, süregelen bir durum. Son zamanlarda istilacı türlere yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda bu türler ve etkileri görünürlük kazandı. Sadece balon balığı ve aslan balığı değil ekosisteme zarar veren diğer istilacı türler konusunda bir farkındalık oluşmalı, gerekli araştırmalar yapılmalı ve önemler alınmalı.”