Deniz Seki'den Sezen Aksu'ya övgü dolu sözler
Konserinde ünlü sanatçının şarkılarını seslendiren Seki, “Bazı insanlar vardır. Onların bedenleri ve ruhları dünyadaki enerjileri almaya o kadar açıktır ki bütün acıları kendi üzerlerine alırlar. Başkalarının dertlerini dinleyerek, onları iyileştirmeye çalışırlar. İşte Sezen Aksu. Şifacı bir kadın kendisi.
Seki, Aksu’nun “Gidemem” şarkısını söyledikten sonra hayranlarıyla sohbetine şöyle devam etti: “‘Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem’ diyor ya, işte onun bizlere sunduğu ilk sır budur. Acı çekmek zordur fakat acı ruhun bir deneyimidir aslında. Her ruh fiziksel dünyaya belirli şeyleri öğrenmeye ve tamamlamaya gelir. ‘Acı’ bize nefsimizi terbiye etmeyi öğretir.”