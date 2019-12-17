'İşte o mayonun ipi, sonra laf çıkmasın'

Yaptığı her paylaşımla olay olan manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından küvette poz verdiği anları paylaştı. Küvete çıplak girdiği düşünülen Akkaya, gelen yorumların ardından yeni bir paylaşım yaparak üzerinde mayo olduğunu söyledi.
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Manken Deniz Akkaya, bir firmanın tanıtımı kamera karşısına geçti.
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Deniz Akkaya, sosyal medya hesabı üzerinden bir fotoğraf çekiminin mutfağını gözler önüne serdi.
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Öncesinde ve çekim sırasında yapılan çalışmaları ve hazırlıkları gözler önüne seren 42 yaşındaki manken, küvette göründüğü sahneleri yayınladı.
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Küvetin içerisinde objektife poz veren Deniz Akkaya, yaratılan ‘çıplakmış’ havasına rağmen aslında üzerinde mayo olduğunu ısrarla belirtti.