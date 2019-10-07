Demi Moore kendisine tecavüz eden kişinin kimliğini açıkladı

Moore'un anlattığına göre annesi Virginia King, gittikleri barlarda erkekler tarafından kolayca fark edilmeleri için henüz genç kızlığa yeni geçmekte olan Demi'yi de yanında götürüyordu. Demi Moore'un kitabında da anlattığı ve dünyaya ilk kez açıkladığı, korkunç olay da bu dönemde gerçekleşmişti.