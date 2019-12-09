Demet Özdemir Can Yaman'ı uyardı!

Son dönemde gündemden düşmeyen Can Yaman'a bir uyarı da 'Erkenci Kuş'daki partneri ve bir dönem aşk yaşadığı eski sevgilisi Demet Özdemir'den geldi.
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Son dönemde çirkin konuşmalarıyla gündemden düşmeyen ve dizisi ertelenen Can Yaman'a bir darbe de Demet Özdemir'den geldi.
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Yaman'ın, geçtiğimiz hafta verdiği röportajda "Biz 20’nci bölümde sevgili olduk. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Demet’le bizim çekimimiz tavandı, maksimum olduk." sözleri, Demet Özdemir’i rahatsız etti.
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Ardından yine İspanya'da kendisiyle röportaj yapan muhabirle de flört etmeye çalışan Can Yaman'ı son olarak, eski rol arkadaşları Farah Zeynep Abdullah ve Sinem Kobal takipten çıkarttı.
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Eski partneri ve sevgilisine menajeri aracılığıyla haber yollayan Özdemir, "Benim hakkımda konuşmasın." diyerek Yaman'a uyarıda bulundu.