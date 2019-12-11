Yeni kriz: Aynı sahneyi paylaşmam

Bir zamanlar yakın arkadaş olan Demet Akalın ve Berkay, hediye saat yüzünden yaşadıkları gerginliğin ardından birbirine adeta düşman oldu. Karşılıklı olarak birbirlerine söyledikleri sözlerle tartışmayı büyüten ikili bu defa yılbaşı sahnesi için karşı karşıya geldi.
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Demet Akalın'la tekrar barışmayı düşünmediğini söyleyen Berkay, 'Onunla aynı sahneyi paylaşmam' dedi.
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Demet Akalın ile Berkay, aralarında uzun süre devam eden saat polemiğinden sonra, bu defa yılbaşı sahnesiyle ilgili gündemde.
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Berkay, geçtiğimiz haftalarda 2020'yi Adana Jolly Joker'de karşılamak için mekanla anlaştı. Daha sonra geceyi ailesiyle geçirmek isteyen şarkıcı, sözleşmeyi iptal etti.
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31 Aralık için 400 bin TL isteyen Akalın, bu rakamı hiçbir yer kabul etmeyince, karşı atağa geçti.
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Berkay'ın sözleşmeyi iptal ettiğini öğrenen şarkıcının, 85 bin TL'ye Adana Jolly Joker'de çıkmayı kabul ettiği öne sürüldü.
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Yaşanan gelişmenin ardından Nişantaşı'nda görüntülenen Berkay'a, 'Demet Akalın'la aynı sahneye çıkar mısınız?' sorusu soruldu.
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Demet Akalın'la tekrar barışmayacağını söyleyen şarkıcı, "O konu benim için bitmiş gitmiştir. Aynı sahneyi paylaşmayız ama ekmeğim için önlü arkalı aynı etkinlikte olabiliriz" diye yanıt verdi.