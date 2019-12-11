Yeni kriz: Aynı sahneyi paylaşmam

Bir zamanlar yakın arkadaş olan Demet Akalın ve Berkay, hediye saat yüzünden yaşadıkları gerginliğin ardından birbirine adeta düşman oldu. Karşılıklı olarak birbirlerine söyledikleri sözlerle tartışmayı büyüten ikili bu defa yılbaşı sahnesi için karşı karşıya geldi.