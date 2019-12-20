Şarkıcı Demet Akalın takipçilerden kurtulamıyor!
Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyada kendi ismini kullanarak takipçileri kandırmaya çalışan ismi ifşa etti.
Demet Akalın, adını kullanarak insanları kandırmaya çalışan bir sosyal medya kullanıcısına tepki gösterdi.
Ünlü şarkıcı, sanki kendisi bir takipçisine ayakkabı göndermiş ve o takipçisiyle mesajlaşmış gibi gösterilen paylaşımları kendi hesabına taşıdı.
Adını kullanarak yapılan bu hareketi eleştiren Akalın, "Türkiye’de 7 tane Demet Akalın var! Ama ne yazık ki hediyeyi gönderen ben değilim" ifadelerini kullandı.
47 yaşındaki popçu, "Fake fake yazışmalar koyuyorsun inan komik değil kardeşim daha yaratıcı ol!" mesajını yayınladı.