Demet Akalın, orkestra çalışanlarını kovdu mu? Ünlü şarkıcı Demet Akalın hakkında şaşırtan iddia...
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Yılbaşında verdiği konserde orkestra ekibine eksik ücret verdiği iddia edilen Demet Akalın'ın tüm çalışanları işi bıraktı.
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Demet Akalın'ın 400 bin TL'den 80 bin TL'ye indirdiği yılbaşı sahne ücretinin acısını çalışanlardan çıkardığı iddia edildi.
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Demet Akalın, yeni yıl gecesi Berkay’ın iptal ettiği mekanda sahne almak için dev indirime gitmişti. 400 bin TL’lik sahne ücretini 80 bin TL’ye indirmişti. Demet Akalın, 14 yıldır aynı orkestra ekibiyle sahneyi paylaşıyordu. Taa ki 2020’yi karşılayana kadar.
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"Ücret patlama noktası oldu"
2020’yi Adana’da karşılayan Demet Akalın, yılbaşı gecesi ekibine normal ücretin iki katı veriyordu. Ancak bu yıl tek ücret verdi. Orkestra arasında kriz çıktı ve tüm ekip işi bıraktı. 2. sayfa programına açıklama yapan bir orkestra üyesi, “Evet yılbaşında ücretlerimizde kriz oldu. Sadece o da. Ücret patlama noktası oldu” dedi.
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"Sigortasız çalıştırıyor" iddiası
Öte yandan Demet Akalın’ın orkestra ekibinin bir kısmını sigortası çalıştırdığı iddia edildi. Bir diğer iddia da çalışanların dava açmaya hazırlandıkları.
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Dansçılarını sahneden kovdu
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Demet Akalın 2016’da Çeşme’de sahne alırken dansçıları kovmuştu. Konser verdiği sırada şarkısını yarıda keserek dansçılarına sinirlenen Akalın; 'Zaten 4-5 gündür güzel tatil yapıyorsunuz. Çıkmanıza gerek yok ben kendi kendimi eğlendiririm' diyerek dansçılarını sahneden kovmuştu.
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'Burada mum gibi duracaksınız, mum' diyerek konuşmasına devam eden ünlü şarkıcının sinirden eli ayağı titremişti.