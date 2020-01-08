Demet Akalın, orkestra çalışanlarını kovdu mu? Ünlü şarkıcı Demet Akalın hakkında şaşırtan iddia...

"Ücret patlama noktası oldu" 2020’yi Adana’da karşılayan Demet Akalın, yılbaşı gecesi ekibine normal ücretin iki katı veriyordu. Ancak bu yıl tek ücret verdi. Orkestra arasında kriz çıktı ve tüm ekip işi bıraktı. 2. sayfa programına açıklama yapan bir orkestra üyesi, “Evet yılbaşında ücretlerimizde kriz oldu. Sadece o da. Ücret patlama noktası oldu” dedi.