Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ı ayırdığı söylenen Serenay Sarıkaya, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı

ıskanılmaktan hiç hoşlanmayan Yılmaz ise bu durumdan rahatsız oldu. Bunun üzerine de Defne Samyeli ayrılık kararı aldı. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'yı ise Defne Samyeli'nin çok hoşlanmadığı Ozan Güven tanıştırdı.