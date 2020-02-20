Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ı sildi!

Sunucu Defne Samyeli, oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşkı magazin gündemine bomba gibi düşen eski sevgilisi Cem Yılmaz’la olan fotoğraflarını Instagram hesabından sildi.
2 / 28
Defne Samyeli, Cem Yılmaz’ın kendisine ihanet ettiği iddiası hakkında "Hiç konduramamıştım" demiş ancak sosyal medya hesabındaki birlikte çekilmiş fotoğrafları silmemişti.
3 / 28
47 yaşındaki sunucu, bugün eski sevgilisi ile olan tüm paylaşımlarını kaldırdı. Cem Yılmaz ise Samyeli ile olan görüntüleri silmedi.
4 / 28
"DELİRMİŞLER!"
2018 yılında aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, haklarında çıkan ayrılık dedikodularını her seferinde yalanlamıştı.
5 / 28
Hatta usta komedyen, "Delirmişler" diyerek, birlikte görüldükleri bir video yayınlamıştı.
6 / 28
BİRLİKTE SERENAY'I İZLEDİLER
Geçtiğimiz yıl ekim ayında ikili, Defne Samyeli'in kızları ile birlikte Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı 'Alice' müzikalini izlemişti.
7 / 28
Bu ziyaretten sonra Cem Yılmaz'ın, Serenay Sarıkaya'ya ilgi duymaya başladığı haberleri magazin gündemine gelmişti.
8 / 28
"MAKSAT HABER OLSUN!"
İhanet haberleri sonrası Defne Samyeli, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yapmıştı: Benim özelim bana aittir. Kimsenin benim özel hayatımla ilgili merakını tatmin etmek gibi bir zorunluluğum, kimseye açıklama borcum yok
9 / 28
İnsanları kışkırtıp konuşturma ya da 'maksat haber olsun' mantığıyla dedikodu programlarına içerik sağlamak amacıyla devamlı yalan üreten anlayışı bu yaşımda hala hayretle izliyorum.
10 / 28
İşini sağduyuyla yapan basın mensubu arkadaşlarımı yine tenzih ediyorum. Üstüne alınması gereken sözde magazin gazetecileri neyse en kısa zamanda ekmeklerini kazanacakları hayırlı, faydalı başka işler diliyorum.
11 / 28
FLAŞ SERENAY İTİRAFI!
Samyeli ile sürpriz ayrılığının ardından sessizliğini koruyan Cem Yılmaz, konuk olduğu 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında Serenay Sarıkaya'ya olan ilgisini ilk kez açıklamıştı.
12 / 28
"SERENAY'IN FOTOĞRAFLARINA DALIP GİDİYORUM"
46 yaşındaki komedyen, "Instagram'da Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına bakıyorum, dalıp gidiyorum. Bu stalk mu oluyor?" demişti.
13 / 28
14 / 28
15 / 28
16 / 28
17 / 28
Sarıkaya ise Cem Yılmaz'ın açıklamalarına, "Ne güzel bir açıklama yaptı. Ne diyeyim ben şimdi buna?” sözleriyle karşılık vermişti.
18 / 28
'Alice' ekibi, 2 Şubat'ta 50'nci oyun kutlaması yaptı. Geceye katılanlar arasında Cem Yılmaz da vardı. Bu durum aşk söylentilerini bir kez daha alevlendirdi.
19 / 28
ATİNA KAÇAMAĞI AŞKI BELGELEDİ
Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz çiftinden ilk fotoğraf, geçtiğimiz hafta yaptıkları Atina tatilinden geldi. Böylece sürpriz ilişki belgelenmiş oldu.
20 / 28
Atina dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Serenay Sarıkaya, "Her şey gördüğünüz gibi" sözleriyle, ilişkisini kabul etti.
21 / 28
"HİÇ KONDURAMADIM"
Defne Samyeli ise magazin gündemine bomba gibi düşen aşk haberi sonrası, "Magazin basınına bir sözüm vardı. Ekim ayında üçüncü şahıslarla ilgili açıklama yapmış, işini sağduyulu yapanları ayırmıştım.
22 / 28
O haberi aslında işini sağduyuyla yapan arkadaşlar yapmış. Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım. O duyguyla sert bir yazı yazdım.
23 / 28
Ben sizi nasıl asıl haberlerde mazur gördüysem, siz de beni mazur görün. Benim açıklamam yok. Benim sadece söylediklerim var.
24 / 28
Sadece size ilişkin yaptığım bir açıklamam var. Söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazlası da hiç hoş olmaz, hiç yakışmaz" açıklamasını yaptı.