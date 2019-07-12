Darbeye göğsünü siper edenlerin objektife yansıyan destansı mücadelesi

Anadolu Ajansı "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında, FETÖ'nün hain darbe girişiminde vatandaşların tanklara ve zırhlı araçlara karşı göğsünü siper ederek verdiği mücadele sırasında çekilen arşivindeki az bilinen fotoğrafları derledi.



Fotoğrafta İstanbul Boğaziçi Köprüsünde zırhlı araçları engelleyen vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )