Satın alana da yaramadı! Darbecinin köşkü uğursuz geldi

İstanbullu işadamı, köşkü yıktırıp, 4 katlı, 20 odalı ve havuzlu yeni bir malikane yapımına başladı. İşleri bozulunca inşaatı yarım bırakan iş adamı, inşaatı 2017’de 22 milyon liraya satışa çıkardı ama yüksek fiyattan dolayı alan olmadı.