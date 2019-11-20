Darbe sonrası Bolivya'da gıda ve yakıt sıkıntısı yaşanıyor

Anez'in istifasını isteyen ve çoğunluğu Morales destekçisi köylü ve yerlilerden oluşan Bolivyalıların ülke kırsalında sürdürdükleri protesto ve yol kapatma eylemleri nedeniyle başkent La Paz'ın yanı sıra Santa Cruz ve Cochabamba gibi vilayetlerin merkezlerinde yumurta ile kırmızı ve beyaz et kıtlığı yaşanıyor.