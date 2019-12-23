Danla Bilic kendine küfür eden takipçisini ifşa etti
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Son birkaç gündür yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Danla Bilic, dün akşam bir takipçisinden gelen küfürlü mesajı "Çok ayıp" diyerek yayınladı.
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Geçtiğimiz hafta badem göz operasyonu geçiren sosyal medya fenomeni Danla Bilic, dün Instagram hesabından açıklama yaparak; kafasında dikişler olduğunu bu sebepten dolayı da saçlarının bir kısmını boyayamadığını söyledi.
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Estetik ameliyat olduğunu doğrulayan Bilic, takipçisinden gelen küfürlü bir mesajı da ifşa etti.
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Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni, yasak olmasına rağmen alkol aldığını bu nedenle yüzünde ödem oluştuğunu söyledi. Ardından geçirdiği badem göz operasyonunda bahseden Bilic,
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"Saçlarımı sormuşsunuz, evde kendim boyadım. Normalde 1 ay saç boyamam yasak. Kafamdaki dikiş yerlerine hiç dokunmadım oralar hala sarı renk. Ameliyatta kafamdan açıp buradan çektiler. Evet, yaptırdım bunu" dedi.
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Bu açıklamaların ardından bir takipçisinin kendisine yolladığı küfürlü mesajı ifşa eden Bilic, "Çok ayıp" diyerek bu durumu kınadı.
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25 yaşındaki Danla Bilic, şöhret olduktan sonra mide küçültme ameliyatı ve bir dizi estetik operasyon geçirip bambaşka bir görüntüye kavuştu.
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Fenomen, son olarak Japonlar gibi çekik gözlere sahip olabilmek için estetik yaptırdığını açıkladı.