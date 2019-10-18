Yapımı 7 yıldır sürüyor! Dünyada tek..

"Üniversite heyeti, test ve çalışmaları yerinde görmek için İtalya'ya gitti ve bizlere sürekli bilgi paylaşımında bulundu. DAG üniversite sınırlarının çok ötesinde bir projedir. Kurulacak ulusal ve uluslararası ortaklıklarla çalışma alanımızı genişleteceğiz. DAG şimdiden cazibe merkezi haline geldi. Şu an birçok kurum ve kuruluş ortak çalışmalar yapmak üzere kapımızı çalıyor. Testlerin ardından en kısa zamanda teleskobumuzu da gözlemevine monte ederek ilk ışığı alacağız."