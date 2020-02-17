Cumhuriyet, gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 17 Şubat güncel altın fiyatları! Altın bu hafta nasıl olacak?
17 Şubat altın fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Güncel altın fiyatları merak edilirken, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. Uluslararası güncel piyasalarda altın fiyatları düşüşe geçti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına ilişkin öngörüler ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarını etkiliyor. Peki, gram çeyrek altın ne kadar? İşte, 17 Şubat Pazartesi altın fiyatları!
Gram ve çeyrek altın ne kadar? 17 Şubat altın fiyatları piyasaları takip edenler tarafından araştırılıyor. Altın bu hafta nasıl olacak? Güncel altın fiyatları hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, altındaki son gelişmeleri merak ediyor. 17 Şubat altın fiyatları düşüşle başladı. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki düşüş devam ederken gram altının fiyatı 307,84 liradan, çeyrek altın ise 503,32 liradan işlem görüyor. İşte, 17 Şubat gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları!
Analistler, son dönemde ekonomik aktiviteye ilişkin verilerin, Avrupa başta olmak üzere ABD dışındaki ülkelerde yavaşlamaya işaret etmesinin dolar endeksindeki yükselişi desteklediğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın hisse senedi alımlarına vergi muafiyeti başta olmak üzere avantajlar sağlayabileceği haberlerinin de hisse senedi alımlarının devam etmesine sağladığını ifade etti.
Japonya'da 4. çeyrek yıllıklandırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) yüzde 6,3 gerileyerek yüzde 3,8 olan düşüş beklentilerin çok altında kaldı. verinin ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi, Merkez Bankasının 1 yıllık faizlerde 10 baz puanlık indirime gitmesi sonrası yüzde 1,9 yükseliş kaydetti.
Avrupa tarafında, Brexit sonrası Avrupa ve diğer ülkelerle İngiltere arasındaki ticaret görüşmeleri ve siyasi gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Geçen haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izleyen Avrupa borsalarında, haftalık bazda ise İngiltere hariç yükseliş eğilimi dikkati çekti.
Analistler, bu hafta yurt içinde TCMB'nin çarşamba günkü Para Politikası Kurulu Toplantısı ve cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini kaydederek, yurt dışında ise ABD ve Avro Bölgesi merkez bankalarının toplantı tutanaklarının izlenmesi gerektiğini dile getirdi.