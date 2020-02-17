Cumhuriyet, gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 17 Şubat güncel altın fiyatları! Altın bu hafta nasıl olacak?

17 Şubat altın fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Güncel altın fiyatları merak edilirken, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. Uluslararası güncel piyasalarda altın fiyatları düşüşe geçti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına ilişkin öngörüler ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarını etkiliyor. Peki, gram çeyrek altın ne kadar? İşte, 17 Şubat Pazartesi altın fiyatları!