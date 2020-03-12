Corona virüs hücreleri ele geçirip çoğalıyor! Corona virüsü nasıl yayılır?

Yeni koronavirüs, ilk vakaların Aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde tespit edilmesinden bu yana dünyaya yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalar ve John Hopkins Koronavirüs Haritası’nda yer alan sayıma göre salgın sırasında dünya çapında 4.637'den fazla insan öldü ve 126.502'den fazla kişi enfekte oldu. Bugüne kadar en çok merak edilenler arasında, corona virüsü belirtileri, insana nasıl bulaştığı ve vücudu nasıl enfekte ettiği soruları yer alıyor. Corona virüsünün insan hücresini nasıl ele geçirdiğini araştırdık. İşte corona virüsünde son vaka - ölü sayısı ve adım adım virüsün vücudunuzu nasıl enfekte ettiği ile ilgili bilgiler...