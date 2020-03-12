Corona virüs hücreleri ele geçirip çoğalıyor! Corona virüsü nasıl yayılır?
Yeni koronavirüs, ilk vakaların Aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde tespit edilmesinden bu yana dünyaya yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalar ve John Hopkins Koronavirüs Haritası’nda yer alan sayıma göre salgın sırasında dünya çapında 4.637'den fazla insan öldü ve 126.502'den fazla kişi enfekte oldu. Bugüne kadar en çok merak edilenler arasında, corona virüsü belirtileri, insana nasıl bulaştığı ve vücudu nasıl enfekte ettiği soruları yer alıyor. Corona virüsünün insan hücresini nasıl ele geçirdiğini araştırdık. İşte corona virüsünde son vaka - ölü sayısı ve adım adım virüsün vücudunuzu nasıl enfekte ettiği ile ilgili bilgiler...
Corona virüs geçtiğimiz yılın son ayında Çin'de ortaya çıktı ancak Çin, salgını ciddi oranda kontrol altına almış gözüküyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'na göre, Çin'de 61.400'den fazla hasta iyileşti ve hastanelerden taburcu edildi. Bununla birlikte, Çarşamba günü Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19'un bir pandemi olduğunu duyurdu. Koronavirüs salgını, ABD ve Avrupa'da yavaşlama belirtisi göstermiyor ve günlük yeni vaka sayısında korkutucu artışlar bildiriliyor. Asya'da, bölgenin diğer bölgelerinin istikrar kazanmasına rağmen Japonya'daki vaka sayılarındaki artış endişeye neden oluyor. Son olarak, Türkiye'de ilk koronavirüs vakası Salı gecesi rapor edildi ve hastanın karantinaya, yakınlarının ise gözetim altına alındığı bildirildi.
Dünya genelinde son durum böyleyken, virüs üzerinde incelemelerde ve hastalığın tedavisi için çalışmalarda da önemli bir mesafe kat edildi. Tedavi için, virüsün yapısı ve vücutta neler yola açtığının bilinmesi büyük önem arz ediyor. Haberimizde, bugüne kadar edinilen bilgiler ile corona virüsünün insan hücresini nasıl ele geçirdiği ve çoğaldığını anlatıyoruz.
SARS-CoV-2 Coronavirus
Covid-19 hastalığına neden olan virüs şu anda hızla dünyaya yayılıyor. En az altı başka tipte koronavirüsün insanları enfekte ettiği bilinmektedir, bazıları soğuk algınlığına neden olurken iki türü ise salgınlara neden olur. Daha önce 2002'de SARS ve 2012'de MERS hastalığı koronavirüs kaynaklıdır.
Covid-19 hastalığına neden olan virüs şu anda hızla dünyaya yayılıyor. En az altı başka tipte koronavirüsün insanları enfekte ettiği bilinmektedir, bazıları soğuk algınlığına neden olurken iki türü ise salgınlara neden olur. Daha önce 2002'de SARS ve 2012'de MERS hastalığı koronavirüs kaynaklıdır.
Vücuda Girişi ve Bir Hücreye Yerleşmesi
Virüs vücuda burun, ağız veya gözlerden girer, daha sonra ACE2 adı verilen bir protein üreten hava yollarımızdaki hücrelere tutunur. Yarasaların bedeninde bulunan benzer bir proteine tutunabildiği bilindiği için, yarasalardan insanlara bulaştığı düşünülmektedir.
Virüs vücuda burun, ağız veya gözlerden girer, daha sonra ACE2 adı verilen bir protein üreten hava yollarımızdaki hücrelere tutunur. Yarasaların bedeninde bulunan benzer bir proteine tutunabildiği bilindiği için, yarasalardan insanlara bulaştığı düşünülmektedir.
Koronavirüs Hücreyi Ele Geçirir
Virüsün genomu 30.000'den az genetik "harf" uzunluğundadır. (İnsanoğlunun genomu 3 milyardan fazladır) Enfekte hücre RNA'yı okur, bağışıklık sistemini uzak tutar ve virüsün yeni kopyalarını toplamaya yardımcı olacak proteinler yapmaya başlar.
Antibiyotikler bakterileri öldürür ve virüslere karşı işe yaramamaktadır. Ancak araştırmacılar viral proteinleri bozabilecek ve enfeksiyonu durdurabilecek antiviral ilaçları test ediyorlar.
Virüsün genomu 30.000'den az genetik "harf" uzunluğundadır. (İnsanoğlunun genomu 3 milyardan fazladır) Enfekte hücre RNA'yı okur, bağışıklık sistemini uzak tutar ve virüsün yeni kopyalarını toplamaya yardımcı olacak proteinler yapmaya başlar.
Antibiyotikler bakterileri öldürür ve virüslere karşı işe yaramamaktadır. Ancak araştırmacılar viral proteinleri bozabilecek ve enfeksiyonu durdurabilecek antiviral ilaçları test ediyorlar.
Bağışıklık Sisteminizin Tepkisi
Çoğu Covid-19 enfeksiyonu, bağışıklık sistemi virüsü temizlemek için savaşırken yüksek ateşe neden olur. Ağır vakalarda, bağışıklık sistemi aşırı tepki verebilir ve yanlışlıkla akciğer hücrelerine saldırmaya başlayabilir. Akciğerler sıvı ile dolar ve ölmekte olan hücrelerle tıkanır ve solunum güçlüğü başlar. Enfeksiyonların küçük bir yüzdesi akut solunum sıkıntısı sendromuna ve muhtemelen ölüme neden olabilir.
Çoğu Covid-19 enfeksiyonu, bağışıklık sistemi virüsü temizlemek için savaşırken yüksek ateşe neden olur. Ağır vakalarda, bağışıklık sistemi aşırı tepki verebilir ve yanlışlıkla akciğer hücrelerine saldırmaya başlayabilir. Akciğerler sıvı ile dolar ve ölmekte olan hücrelerle tıkanır ve solunum güçlüğü başlar. Enfeksiyonların küçük bir yüzdesi akut solunum sıkıntısı sendromuna ve muhtemelen ölüme neden olabilir.
Corona Virüsü Vücuttan Nasıl Çıkar ve Nasıl Bulaşır?
Öksürme ve hapşırma, virüs yüklü damlacıkları yakındaki insanlara ve yüzeylere atabilir, burada virüs birkaç saat ila birkaç gün boyunca bulaşıcı özelliği ile kalabilir. Enfekte insanlar, bir maske takarak virüsü yaymaktan kaçınabilirler, ancak sağlıklı insanların hasta bir kişiye bakmadıkları sürece ya da Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan yurt dışı seyahati sonrası 14 gün kuralına ihtiyaç duymadığı sürece maske takmaları gerekmez.
Öksürme ve hapşırma, virüs yüklü damlacıkları yakındaki insanlara ve yüzeylere atabilir, burada virüs birkaç saat ila birkaç gün boyunca bulaşıcı özelliği ile kalabilir. Enfekte insanlar, bir maske takarak virüsü yaymaktan kaçınabilirler, ancak sağlıklı insanların hasta bir kişiye bakmadıkları sürece ya da Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan yurt dışı seyahati sonrası 14 gün kuralına ihtiyaç duymadığı sürece maske takmaları gerekmez.