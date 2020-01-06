40 yıllık av mesaisi!

Bu işin bir tutku haline geldiğini aktaran Menteşe, "Hem para kazanıyoruz hem de stres atıyoruz. Çok güzel bir meslek. Ölene kadar da balıkçılık yapacağım. Çocuklarımı balıkçılık yaparak büyüttüm, evlendirdim, onlara ev yaptım. Babalarımız burada balık çekerdi. Heves olarak onlarla gidip gelirken mesleği öğrendik ve devam ettiriyoruz.