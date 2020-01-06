40 yıllık av mesaisi!
Menteşe ile bu işi yapmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Çelebier, şöyle konuştu: "Alıştık artık, bu mesleği terk edemiyoruz. Tuttuğumuz balıkları satıyoruz. Büyüklerimizden öğrendiğimiz mesleğimize olan hevesimiz devam ediyor. Hayatımız böyle geçti. Arkadaşımla yıllardır beraber balık çekiyoruz. Onu çok seviyorum."
Bu işin bir tutku haline geldiğini aktaran Menteşe, "Hem para kazanıyoruz hem de stres atıyoruz. Çok güzel bir meslek. Ölene kadar da balıkçılık yapacağım. Çocuklarımı balıkçılık yaparak büyüttüm, evlendirdim, onlara ev yaptım. Babalarımız burada balık çekerdi. Heves olarak onlarla gidip gelirken mesleği öğrendik ve devam ettiriyoruz.