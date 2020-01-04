Çocukları ilgilenmeyince hayata küstü! İkna edemediler
Isparta'da, tek başına yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Bursa, çocuklarının kendisini aramadığı gerekçesiyle bunalıma girdi. Bacağının da doktor hatası sonucu sakat kaldığını ileri sürerek evinden çıkmama kararı alan Bursa, kendisini yaşamdan soyutladı. Yemekleri dışarıdan gelen Bursa, 24 saatini evde geçiriyor.
BACAĞI APSE YAPMIŞ Mehmet Bursa, 2017 yılının Ekim ayında merdivenden düşerek, bacağını kırdığını belirterek, "Ameliyat oldum. Ancak doktor ameliyatı yanlış yapmış. İkinci kez ameliyata alındım ama bu ameliyat da başarılı olmadı. Bacağımda apse oluştu sonra da yatağa mahkum kaldım. Şimdi bırakın kalkmayı, oturamıyorum bile. Kaderinde ne varsa onu yaşarsın" diye konuştu.
Öğrenir öğrenmez Bursa'yı Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüp, muayene ettirdiklerini belirten Demirtaş, "Hastaneye yatırılacaktı. Ancak sigara bağımlılığı nedeniyle kendisi kalmak istemedi. Bu nedenle eve getirdik. Belediye Sağlık Müdürlüğü ekipleri gerekli sağlık kurulu raporlarını alıp daha rahat bir yere taşıyacak. Konuyu takip ediyoruz" dedi.
BAŞKAN YARDIMCISI DA İKNA EDEMEDİ Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün de Mehmet Bursa'yı hastane ya da rehabilitasyon merkezine gitme konusunda ikna edemediklerini söyledi. Bursa'yı bu halde bırakmayacaklarını kaydeden Gözgün, "Durumdan yeni haberimiz oldu. Benzer durumda vatandaşlarımız varsa bize ulaşsınlar. Sürecin takipçisi olacağız. En kısa sürede her ihtiyacının karşılandığı bir merkeze alacağız" diye konuştu.