Çocuk yaşta PKK'ya katılan iki terörist böyle teslim oldu

"Çocuk 4 yıl önce bir anda kayboldu gitti, kayıp ilanı verdik, en son terörün elinde çıktı. Lokantada çalışıyordu 'birkaç kuruş daha fazla kazandırırız' diyerek kandırmışlar. O gün bugün çocuktan haber yok. Yıllar sonra bir fırsatını bulmuş ve bize telefon açtı, biz de devletimizle irtibata geçtik. Devletimize, milletimize zarar vermeyelim, gelip devletimize sığınalım, kimin niyetinde terörden dönmek varsa Allah onların yardımcısı olsun. Onları da annesine, babasına kavuştursun. Benim oğlum devletimize sığındı, benim kafam rahat. Allah'a şükür devletimize güvenimiz tamdır, cezası neyse çekecek, bir sene, iki sene belki hiç çıkmayabilir, biz ona kavuştuk ya yeniden doğmuş gibi olduk isterse 10 sene ceza yesin, yeter ki ben oğlumu görebileyim."