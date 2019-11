Çocuk yaşta PKK'ya katılan iki terörist böyle teslim oldu

"İsterse 10 sene ceza yesin, yeter ki ben oğlumu görebileyim" Teröristlerden M.Ş.Ç'nin babası K.Ç (66), "Bitti artık evimizdesin oğlum, korkma her şey bitti. Devletimize sığındığın için hamd olsun, Allah'ıma şükrediyorum." diyerek gözyaşı döktü. K.Ç, AA muhabirine, oğlunun terörün elinden kurtarıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Bu süreçte her an yanlarında olan emniyet güçlerine minnettar olduklarını dile getiren K.Ç, şöyle devam etti: