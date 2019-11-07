Çocuk sahibi olmak isteyen Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki eşinin kendini kısırlaştırdığı ortaya çıktı

Miraloğlu ile Azerbaycan'da araştırma yaptığını dile getiren Akay, "Meltem aslında Amerika'ya gitmeden önce Azerbaycan'a gitmiş ve orada bir film galasına katılmış. Film galası sırasında da yanında bulunan şarkıcılarla çok büyük bir olay yaşamış. Yanında bulunanların etrafındaki kişilerin bana söylediği bir iddia var.