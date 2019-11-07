Çocuk sahibi olmak isteyen Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki eşinin kendini kısırlaştırdığı ortaya çıktı
Bir döneme damga vuran Hayat Devam Ediyor dizisiyle adını duyuran oyuncu Meltem Miraloğlu, Amerika'ya yerleştikten sonra kendisini evlatlık edinen 80 yaşındaki Patrick ile evlendi. Verdiği kararla çok konuşulan ve çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Miraloğlu'nun eşi hakkında ilginç bir gerçek ortaya çıktı.
Miraloğlu'nun evlendiğini ortaya çıkaran Onur Akay, bu sefer de TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım isimli programa telefonla bağlanarak ilginç açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Azerbaycan'a giden Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun Amerika'ya gitmeden önce Azerbaycan'a gittiğini ve orada yaşadıklarından dolayı Amerika'ya kaçtığını açıkladı.
Miraloğlu ile Azerbaycan'da araştırma yaptığını dile getiren Akay, "Meltem aslında Amerika'ya gitmeden önce Azerbaycan'a gitmiş ve orada bir film galasına katılmış. Film galası sırasında da yanında bulunan şarkıcılarla çok büyük bir olay yaşamış. Yanında bulunanların etrafındaki kişilerin bana söylediği bir iddia var.