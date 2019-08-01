Mahkemeden flaş karar... Bu notu yazdıktan sonra otelde yakalandı!

  • Bist 100
    101816
  • Dolar
    5,5813
  • Euro
    6,1697
  • Altın
    251,9870
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İngiliz hükümeti anlaşmasız ayrılık için 2,1 milyar sterlinlik ek bütçe ayırdı İngiliz hükümeti anlaşmasız ayrılık için 2,1 milyar sterlinlik ek bütçe ayırdı
Meksika'da düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti Meksika'da düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
550 bin çiftçinin hayatını kolaylaştıracak Tarım Kart hayata geçirildi 550 bin çiftçinin hayatını kolaylaştıracak Tarım Kart hayata geçirildi
Galatasaray'da gözler yeniden Ever Banega transferine çevrildi Galatasaray'da gözler yeniden Ever Banega transferine çevrildi
Kostas Mitroglou giderse yerine Roman Yaremchuk gelecek Kostas Mitroglou giderse yerine Roman Yaremchuk gelecek
Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den Deniz Türüç açıklaması: Fenerbahçe duyumları alıyorum Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den Deniz Türüç açıklaması: Fenerbahçe duyumları alıyorum
Selen Görgüzel'in yeni imajı! Görenler şaşırdı Selen Görgüzel'in yeni imajı! Görenler şaşırdı
Hadise koruma ordusuyla geziyor Hadise koruma ordusuyla geziyor
Tuba Büyüküstün yeni imajıyla bambaşka biri haline geldi! Tuba Büyüküstün yeni imajıyla bambaşka biri haline geldi!
İsmail Hacıoğlu ve Ebru Şahin kutlama yemeğinde! İsmail Hacıoğlu ve Ebru Şahin kutlama yemeğinde!
Hande Yener kalbini rapçiye kaptırdı Hande Yener kalbini rapçiye kaptırdı
Gupse Özay'a 35 yaş sürprizi! Gupse Özay'a 35 yaş sürprizi!
Küçük dev adamdan büyük işler Küçük dev adamdan büyük işler
Şarkıcı Sıla, Hazer Amani ile aşk yaşadığını itiraf etti Şarkıcı Sıla, Hazer Amani ile aşk yaşadığını itiraf etti
Çocuğunu AVM'de terk eden anne, duruşmaya polis zoruyla getirilecek Çocuğunu AVM'de terk eden anne, duruşmaya polis zoruyla getirilecek
İşte Erdoğan'ın Bahçeli ziyaretinin perde arkası İşte Erdoğan'ın Bahçeli ziyaretinin perde arkası
ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı Türkiye'ye zarar veriyor ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı Türkiye'ye zarar veriyor
Suudi memurdan Türk hacı adaylarına Türkçe’ jesti Suudi memurdan Türk hacı adaylarına Türkçe’ jesti
Milli Savunma Bakanlığından 'Kıbrıs' paylaşımı Milli Savunma Bakanlığından 'Kıbrıs' paylaşımı
Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alımı Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alımı
9 yaşındaki Yunus Emre, ilaçlama tankının içinde ölü bulundu 9 yaşındaki Yunus Emre, ilaçlama tankının içinde ölü bulundu
Konut kredisi faiz oranlarında son durum ne? Konut kredisi faiz oranları düştü mü? Konut kredisi faiz oranlarında son durum ne? Konut kredisi faiz oranları düştü mü?
İran'dan ABD'ye müzakere mesajı: Ön şartsız hazırız İran'dan ABD'ye müzakere mesajı: Ön şartsız hazırız
Önce kırbaçladı sonra penseyle etlerini kopardı! Önce kırbaçladı sonra penseyle etlerini kopardı!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

FOTO GALERİ

Mahkemeden flaş karar... Bu notu yazdıktan sonra otelde yakalandı!