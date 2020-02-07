Çinli uzmanlar Corona virüsün kaynağını resmen duyurdular! Koronavirüsün kaynağı pangolin mi?

Çin'de başlayan ve ülkeleri teyakkuza geçire corona virüs hakkında son dakika haberleri art arda geliyor. Ülkenin Wuhan kentinde kontrol edilemeden dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüse yönelik Çinli uzmanlar tarafından çok önemli bir açıklama yapıldı. Bilindiği gibi, ilk etapta yapılan araştırmalar koronavirüsün kaynağının yarasa ve yılan olduğunu ortaya koyuyordu. Binlerce hayvanı inceleyen uzmanlar, virüsün yarasa ya da yılanlardan değil pangolinlerden geçmiş olabileceğini açıkladı. Peki, virüsün kaynağı olarak düşünülen pangolin nedir, nasıl bir hayvandır? İşte, dünyayı sarsan son dakika açıklamasının öne çıkan kısımları...