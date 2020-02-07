Çinli uzmanlar Corona virüsün kaynağını resmen duyurdular! Koronavirüsün kaynağı pangolin mi?
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Koronavirüs salgını dünyayı tehdit etmeyi sürdürüyor. Çin'i Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını sonrası kent karantina altına alındı. Birçok firma Çin'den ayrılırken, çok sayıda havayolu şirketi de ülkeye sefer düzenlemeyi bıraktı. Dünya koronavirüs salgınına çözüm ararken, Çin'deki ölü sayısı her geçen gün artıyor. Bugün koronavirüsünden 73 kişi ölürken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 637'ye yükseldi. Koronavirüs salgını bilim dünyasını seferber ederken, her açıklama dünyanın genelinde büyük yankı uyandırıyor. Konu ile ilgili son açıklama olayın merke üssünden, Çin'den geldi. Güney Çin Ziraat Ünivertesi'nden yapılan açıklamada, Pangolin türü hayvanın koronavirüs taşıyıcısı olma ihtimalinden bahsedildi.
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Bu açıklama gözleri Pangolin türüne çevirdi. Pangolin sıklıkla duyulan hayvanlar arasında yer almıyor. Hatta nesl tükenen hayvanlar arasında bulunuyor. Nesli tükenmeye başlayan Pangolin dünyanın en fazla ticareti yapılan hayvanı! Hiçbir bilimsel ispatı olmamasına rağmen Pangolin'in bazı hastalıkları iyileştirdiğine inanılıyor ve ilaç üretiminde kullanılıyor. Çin ve Vietnam'da esaret altında zorla üremeye zorlanan Pangolinler'in yaşadığı bölgeleri, beslenme şekillerini ve Çin'in ticaretindeki yerini sizler için hazırladık. İşte Pangolinler ile ilgili en özel bilgiler..
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Çin'de başlayan ve ülkeleri teyakkuza geçire corona virüs hakkında son dakika haberleri art arda geliyor. Ülkenin Wuhan kentinde kontrol edilemeden dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüse yönelik Çinli uzmanlar tarafından çok önemli bir açıklama yapıldı. Bilindiği gibi, ilk etapta yapılan araştırmalar koronavirüsün kaynağının yarasa ve yılan olduğunu ortaya koyuyordu. Binlerce hayvanı inceleyen uzmanlar, virüsün yarasa ya da yılanlardan değil pangolinlerden geçmiş olabileceğini açıkladı. Peki, virüsün kaynağı olarak düşünülen pangolin nedir, nasıl bir hayvandır? İşte, dünyayı sarsan son dakika açıklamasının öne çıkan kısımları...
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Çinli bilim insanları, koronavirüs salgınının hastalığı taşıyan insanlardan alınan örneklerle, yüzde 99 aynı özelliğe sahip olduğu tespit edilen pangolinlerden bulaşmış olabileceğini açıkladı.
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Çinli bilim insanlarının binden fazla hayvanı incelediği araştırmaya göre, ölümcül koronavirüs insanlara, şimdiye kadar söylenlerin aksine yarasalardan ya da yılanlardan değil pangolinlerden geçmiş olabilir.
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Çin'de şimdiye kadar 31 bin kişiye bulaştığı tespit edilen, 630 kişinin ölümüne neden olan ve onlarca ülkeye de sıçrayan koronavirüse ilişkin yeni bir araştırma yapıldı.
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Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.
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Ancak Güney Çin Tarım Üniversitesi'nden bilim insanları, ölümcül salgına pangolinlerin (pullu karıncayiyen) sebep vermiş olabileceğini belirtti.
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'GENOM DİZİLERİ KORONAVİRÜS HASTALARINDAKİLERLE YÜZDE 99 AYNI'
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Araştırmacılar, pullarla kaplı tek memeli olan pangolinlerin potansiyel koronavirüs taşıyıcısı (ara konak) olabileceğini duyurdu
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Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, bilim insanlarının, pangolinler üzerinde bulunan virüslerin genom dizilerinin koronavirüs hastalarındakilerle yüzde 99 aynı olduğunu keşfettiklerini bildirdi.
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'DÜNYA ÜZERİNDE EN ÇOK TİCARETİ YAPILAN HAYVAN'
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Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) pangolinleri dünya üzerinde yasadışı yollarla ticareti en çok yapılan hayvan olarak tanımlıyor. Son on sene içerisinde bir milyonun üzerinde hayvanın kaçak av pazarında öldürüldüğü düşünülüyor.
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Halk arasında görünüşlerinden dolayı 'canlı çam kozalakları' olarak da adlandırılan pangolinlerin pulları Çin ve Vietnam'da geleneksel tıp için kullanıldığı, etinin ise karaborsada satıldığı biliniyor.
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2017'de Çin'de 1 kilo pangolin pulunun karaborsada 5 bin yuan yani 700 dolara alıcı bulduğu belirtilmişti.
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300 cm uzunluğundaki dilini karınca gibi hayvanların yuvalarına sokarak termit, karınca, pupa ve larva ile beslenen pangolinlerin Asya'da yaşayan dört, Afrika'da yaşan dört olmak üzere toplam sekiz türü bulunuyor.