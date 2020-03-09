Çin'den son dakika açıklaması! Koronavirüs salgınında kritik detay

ALZHEİMER, HİPERTANSİYON VE KALP PROBLEMİ VAR Yaşlı adamın, alzheimer, hipertansiyon ve kalp problemlerinin de olduğu açıklanırken, tedavisinde anti-viral ilaçlar, plazma transfüzyonları ve geleneksel Çin tıbbı kullanıldığı belirtildi. Yaşlı adamla beraber 80 hastanın daha iyileşerek, taburcu edildiği bildirildi.