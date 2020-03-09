Çin'den son dakika açıklaması! Koronavirüs salgınında kritik detay
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit altına alan koronavirüste son dakika gelişmesi yaşanıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 122'ye çıkarken, Vuhan'da 100 yaşında bir Çinli, korona virüsünü yenen en yaşlı insan olarak kayıtlara geçti.
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Çin'den alınan son dakika bilgilerine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 122 olarak açıklandı.
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Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi, 40 yeni vaka tespit edildi.
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Bununla birlikte ülkedeki toplam can kaybı 3'ü Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere3 bin 122'ye yükselirken, Kovid-19 vakası da 80 bin 735'e ulaştı.
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58 BİN 600 KİŞİ TABURCU OLDU
Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 421'e, müşahede altındaki kişilerin sayısı da 20 bin 146'ya gerilerken, iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı 58 bin 600'e yükseldi.
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Çin ana karası dışında ise vaka sayısı Hong Kong'da 114'e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak bildirildi.
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Ayrıca Çin'e dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında tespit edilen ve Çin makamlarınca "ithal"olarak adlandırılan vaka sayısı ise son 24 saatte 4 artarak 67'ye yükseldi.
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Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.
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Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.
Çin'de ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde 3 bin 800'den fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüsünü yenen en yaşlı insan, 100 yaşındaki bir Çinli oldu.
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Virüs teşhisi konulmasıyla beraber 24 Şubat'ta Vuhan'da bir hastaneye kaldırılan 100 yaşındaki adam, iyileşmesinin ardından taburcu edildi.
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ALZHEİMER, HİPERTANSİYON VE KALP PROBLEMİ VAR
Yaşlı adamın, alzheimer, hipertansiyon ve kalp problemlerinin de olduğu açıklanırken, tedavisinde anti-viral ilaçlar, plazma transfüzyonları ve geleneksel Çin tıbbı kullanıldığı belirtildi. Yaşlı adamla beraber 80 hastanın daha iyileşerek, taburcu edildiği bildirildi.