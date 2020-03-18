Çin'in Ankara Büyükelçiliği de paylaştı: "Favipiravir" koronavirüsü bitiriyor
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Koronavirüs yayılmaya devam ederken Çin tarafından yapılan açıklamayla heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. "Favipiravir" isimli ilacın Koronavirüsün iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği duyuruldu. Çin Büyükelçiliği tarafından da paylaşılan ilaç merak edilmeye başlandı...
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Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi başkanı Zhang Xinmin, yaptığı açıklamada Favipiravir adlı ilacın corona virüsü üzerinde ciddi şekilde etkili olduğunu belirtti.
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“Favipiravir” isimli ilacın hafif ve düzenli vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirdiğinin açıklanmasıyla beraber ilaç dünya gündemine oturdu.
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FAVİPİRAVİR NEDİR?
Japonlar tarafından geliştirilen bir ilaç olan Favipiravir 2014 yılından beri Japonya’da ve bazı ülkelerde satışta.
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Virüslerle mücadele eden Favipiravir’in yapılan denemelerde herhangi bir ters etki göstermediği ve corona virüsünün tedavisinde faydalı olduğu Çinli yetkililer tarafından iddia edildi.
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ÇİN’İN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ DE PAYLAŞTI
Çin Ankara Büyükelçiliği de Favipiravir’i paylaştı;
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“‘Favipiravir isimli ilacın KOVID-19’un iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği kanıtlandı!
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2014’ten beri Japon eczanelerinde bulunan ilacın etkinliğini Çin Ulusal Biyoteknoloji Merkezi başkanı Zhang Xinmin Salı günü yaptığı toplantıda anlattı” ifadelerinin kullanıldığı Tweet büyükelçilik tarafından paylaşıldı.
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ÇİN'DEN SEVİNDİREN HABERLER
Salgın hastalığın patlak verdiği Çin’de ölüm sayısı 3 bin 237’ye çıkarken, yeni vakalarda yaşanan düşüş yerel makamları ve doktorları sevindirdi. Salgının başladığı günden beri toplam 80.894 kişinin hastalandığı corona virüsünün etkisi Çin’de azaldı…
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HASTANELER RESMEN KAPANDI
Hubei bölgesinde yeni vaka sayısının tek haneli rakamlara inmesi sonrasında Şubat ayında Wuhan’a hızla kurulan “corona virüsüyle mücadele hastaneleri” resmen kapatıldı.