Çin'deki koronavirüs salgınında ölü sayısı 80'e yükseldi

Ülkede dün yapılan açıklamalarda salgına neden olan koronavirüse karşı aşı geliştirilmeye başlandığı belirtilmişti ancak Ulusal Sağlık Komisyonu, virüsün uzmanlar tarafından tam olarak anlaşılamadığını ve yayılma hızının güçlendiğini kaydederek, salgının bir süre daha süreceğini bildirmişti.