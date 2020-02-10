Dehşete düşüren son rakamlar geldi! Koronavirüs durdurulamıyor, Bir ilk yaşandı

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni ismi "yeni koronavirüs zatürresi" (NCP) olarak duyurulan salgın nedeniyle ölenlerin sayısının biri Hong Kong'da olmak üzere 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısının ise yaklaşık 6 bin 500'ünün durumu ağır olmak üzere 40 bin 171'e ulaştığı bildirilmişti.