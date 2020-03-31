Hayatın normale döndüğü haberlerini yayan Çin'de gerçek rakam tüyler ürpertici: Her gün 500 aileye küllerini gönderiyorlar
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Koronavirüsün tüm dünyaya yayılmasını engelleyemeyen şimdi ise salgının bittiği ve hayatın normale döndüğü algısı oluşturmaya çalışan Çin'de gerçek ölü sayısının 40 bin olduğu iddia ediliyor. İddialara göre günde 500 ve 3 bin arasında cenaze, ölü yakınlarına gönderiliyor.
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Çinliler, yetkililer tarafından gerçek rakamların saklandığını düşünüyor. Dailymail gazetesinde yayınlanan rapor, Çin'in pandemi kabul edilen koronavirüs konusunda yanlış bilgiler yaydığını ve gerçek ölü sayısını gizlediğini öne sürüyor.
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40 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
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Vuhan'daki bir cenaze evinin, ölülerin küllerinin saklandığı özel vazolardan 5 bin adet sipariş vermiş olduğu bilgisinin sızdırılması, endişeleri daha da artırdı. İddialara göre Çin'de her gün 500 ve 3 bin 500 arasında aile cenaze teslim alıyor.
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Vuhan'daki krematoryum verilerine göre koronavirüsü salgınında şehirde ölen kişi sayısı 40 binin üzerinde.
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HER GÜN 500 AİLEYE ÖLEN KİŞİLERİN KÜLLERİ GÖNDERİLİYOR
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Çin bir süre önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenlerinin gömülmesini yasaklayarak, yakılacağını duyurmuştu.
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Vuhan koronavirüs krematoryumları (cesetlerin yüksek sıcaklıklarda yakıldığı yer) 7 gün 24 saat çalışıyor.
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İddialara göre her gün 500 aileye ölen kişilerin külleri gönderiliyor.
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Çinli bazı sosyal medya kullancıları ise Vuhan'daki yedi cenaze evinin her gün toplamda 3 bin 500 cenaze teslim ettiğini iddia ediyor.
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Çin bir süre önce de New York Times, Wall Street Journal ve Washington Post için çalışan gazetecilerin çalışma izinlerini iptal etmişti.
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Gazetecilerin Vuhan'daki korkunç rakamları dünyaya yayma endişesinin, atılan bu adımda payı olduğu düşünülüyor.
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Çin'den açıklanan resmi verilere göre vaka sayısı 81 bin ölü sayısı ise toplamda 3 bin 304.