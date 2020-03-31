Hayatın normale döndüğü haberlerini yayan Çin'de gerçek rakam tüyler ürpertici: Her gün 500 aileye küllerini gönderiyorlar

Koronavirüsün tüm dünyaya yayılmasını engelleyemeyen şimdi ise salgının bittiği ve hayatın normale döndüğü algısı oluşturmaya çalışan Çin'de gerçek ölü sayısının 40 bin olduğu iddia ediliyor. İddialara göre günde 500 ve 3 bin arasında cenaze, ölü yakınlarına gönderiliyor.