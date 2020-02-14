Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 1381’e çıktı

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle can kaybı 1381’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 63 bin 851'e yükseldi.
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre biri Hong Kong’da olmak üzere Kovid-19 salgınında ölü sayısı 1381’e çıktı.
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VAKA SAYISI 63 BİN 851'E ULAŞTI
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Ülkede toplam Kovid-19 tespit edilen vaka sayısı 63 bin 851’e ulaştı.
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Müşahede altına alınan kişilerin sayısı ise 177 bin 974 olarak açıklanırken, ülkede bugüne kadar Kovid-19’dan taburcu edilenlerin sayısı da 6 bin 723 oldu.
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Ayrıca vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 53'e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak belirtildi.
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SON 24 SAATTE 121 CAN KAYBI YAŞANDI
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NHC'den yapılan açıklamaya göre son 24 saatte ülke genelinde salgından dolayı 121 can kaybı yaşanırken, 5 bin 90 yeni vaka tespit edildi.
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Yeni can kayıplarının 116'sı, Kovid-19’un merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, bu eyaletteki toplam can kaybı 1318'e çıktı.
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Diğer eyaletlerden Hınan ve Heylongciang’da 11’er, Anhui'de 6, Haynan'da 4, Hıbey'de 3, Guangdong, Hunan, Şandong ve Gansu'da 2'şer, Ciangşi, Sıçuang, Guicou, Liaoning ve Cilin'de 1'er kişi hayatını kaybetti.
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Ayrıca merkeze doğrudan bağlı kentlerden başkent Pekin, Tiencin'de 3'er Çongçing'de 4, Şanghay'da 1 kişi yaşamını yitirirken, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 1’er kişi Kovid-19 nedeniyle öldü.
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmeye başlamıştı.
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İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.