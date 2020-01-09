Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avlıyorlar

Yüzeyi iki hafta önce tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde sarı sazan, gümüş balığı, şafak balığı ve alabalık bulunduğunu belirten Dursun, "Doğu Ekspresi treni ile göle gelenlere şov amaçlı Eskimo usulü balık avcılığını sergiliyorduk, ancak şimdi gölün nerede ise ortalarına giderek ekmeğimizi çıkarıyoruz.