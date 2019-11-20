Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın Ukrayna'da yeni iş kurdu
Türkiye'de 1.1 milyar liralık vurgun yapan 'tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Ukrayna'da paravan şirketlerle döner büfelerine et sattığı iddia edildi.
Çiftlik Bank'ta 1.1 milyar liralık vurgun yapan Mehmet Aydın, Kiev'de ortaya çıktı. Sık sık ünlü eğlence merkezi Arena City'ye gittiği anlaşıldı.
Mehmet Aydın'ın izine Ukrayna'da rastlandı. Kiev'deki Arena City'de mağdurlarla karşılaştı. Ama yine kaçtı. Tosuncuk'un sevgilileri adına restoran açıp ev aldığı vurgulandı.
Tosuncuk'un ayrıca paravan şirketlerle döner büfelerine et sattığı iddiası da ortaya atıldı.