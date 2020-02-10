İstanbul’a zam yağıyor! Her sözü yalan çıktı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ucuz ulaşım vaadiyle koltuğu kaptı. İlk iş olarak da zam yaptı. Metro, metrobüs, vapur ve İETT otobüs ücretlerini artırdı. Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi vatandaşa verdiği her sözü yalan çıktı.