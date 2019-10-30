Chloe Loughnan'dan o iddialara açıklama

Chloe Laughnan, "Hakkımda çıkan haberlerin hepsi asılsızdır. Şimdiye kadar hiç konuşmadım ama hiçbir belge ve delil olmadan yaptığınız yanlış haberlerle insanların hayatını kötü etkiliyorsunuz. Eğer asılsız haberler devam ederse mahkemeye başvurmak zorunda kalacağım.Lütfen sürece saygı gösterelim" şeklinde bir açıklama yaptı.