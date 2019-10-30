Chloe Loughnan'dan o iddialara açıklama

Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda bitiren Chloe Loughnan'ın, bir Survivor 2018 yarışmacısıyla aşk yaşadığı söylentileri ortalığı karıştırmıştı. Chloe Laughnan'dan o iddialara cevap geldi.
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Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'la boşanmasının ardından bomba bir aşk iddiasıyla gündeme geldi.
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Eski eşinin aldırdığı konuşma yasağı kararının ardından sessizliğini koruyan Loughnan'ın, iddialara göre Survivor 2018'de yarışan Yiğit Marcus Aral'a gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan '2.Sayfa' programının haberine göre Chloe Laughnan o iddialara ateş püskürdü.
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Chloe Laughnan, "Hakkımda çıkan haberlerin hepsi asılsızdır. Şimdiye kadar hiç konuşmadım ama hiçbir belge ve delil olmadan yaptığınız yanlış haberlerle insanların hayatını kötü etkiliyorsunuz. Eğer asılsız haberler devam ederse mahkemeye başvurmak zorunda kalacağım.Lütfen sürece saygı gösterelim" şeklinde bir açıklama yaptı.